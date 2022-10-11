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11 октября, 2022
 
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У американского актера Шона Пенна умерла мать

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62-летний американский актер Шон Пенн потерял мать
62-летний американский актер Шон Пенн потерял мать
Фото: EPA

Мать 62-летнего голливудского актера Шона Пенна, который активно поддержал Украину после вторжения России, актриса Эйлин Райан скончалась на 95-м году жизни. Об этом 10 октября сообщило издание Page Six.

Эйлин Райан скончалась в своем доме в Малибу, не дожив до 95-летия всего несколько дней.

Смерть актрисы подтвердил старший из ее сыновей и брат Шона – композитор Майкл Пенн.

"Вчера мы потеряли маму", – написал он в Twitter.


Эйлин Райан была популярной американской актрисой. Свою карьеру она начала на телевидении в середине 1950-х годов. Также она выступала на Бродвее и снималась в кино, пишет журнал People. Последним ее фильмом стала картина "Правила не применяются" 2016 года.

Контекст:

Актер Шон Пенн – двукратный лауреат премии "Оскар" и обладатель "Каннской пальмовой ветви". Также он снимает документальные фильмы о резонансных событиях. Пенн несколько раз посещал Украину, документируя преступления российских оккупантов.

Теги: смерть, шоу-бизнес, Голливуд, Шон Пенн, семья, мать
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