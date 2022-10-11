У американского актера Шона Пенна умерла мать

Эйлин Райан скончалась в своем доме в Малибу, не дожив до 95-летия всего несколько дней.

Смерть актрисы подтвердил старший из ее сыновей и брат Шона – композитор Майкл Пенн.

"Вчера мы потеряли маму", – написал он в Twitter.

We lost mom yesterday * pic.twitter.com/r9XSKdEeE5 — Michael Penn (@MPenn) October 10, 2022



Эйлин Райан была популярной американской актрисой. Свою карьеру она начала на телевидении в середине 1950-х годов. Также она выступала на Бродвее и снималась в кино, пишет журнал People. Последним ее фильмом стала картина "Правила не применяются" 2016 года.