"Уродство", "Жуть". Валерия появилась на публике в "перевернутой" юбке с сердцами на голой груди

"Юбка вверх ногами. Я что-то одна здесь не понимаю?" – удивилась пользовательница сети kilina1017.

"Чем страшнее, тем моднее", – написали фолловеры.

"Где они заказывают такое уродство?" – прокомментировали образ подписчики.

"Жуть", – раскритиковали наряд поклонники артистки.

На костюм певицы также обратили внимание российские СМИ.

Контекст:

В 2018 году Валерия и еще 22 артиста из РФ выступали на концерте в Крыму по случаю открытия Крымского моста. Украинские правоохранители в марте 2021 года завели против них уголовное дело.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.