"Дюймовочка!", "Уже дошла до костей! Смотреть больно". 52-летняя Валерия позировала в купальнике

Российская певица Валерия в микроблоге пожаловалась на надоедливого супруга, продюсера Иосифа Пригожина, с которым вместе отдыхает в ОАЭ.

Валерия: Боюсь, что в ближайшее время будет много похожего контента, уж извините Фото: valeriya / Instagram

Российская певица Валерия поделилась в Instagram пляжным снимком. Она запечатлена в раздельном купальнике на одном из пляжей ОАЭ.

В посте она отметила, что муж, продюсер Иосиф Пригожин, постоянно отвлекает ее фотографированием.

"Вот не поверите: иду разговариваю с мамой по телефону, а мой муж бегает вокруг меня и снимает. (Есть ведь мужья, которых не заставить это делать). Я, конечно, злюсь, потому что отвлекает, ну нехотя пару раз остановилась и даже убедительно улыбнулась, зато теперь есть что в ленту разместить. Боюсь, что в ближайшее время будет много похожего контента, уж извините. На песке тень отца Иосифа", – написала она.

Подписчики прокомментировали фото Валерии в купальнике.

"Дюймовочка!!! Спортивная Дюймовочка", – написала shugaeva.nauka.

"Ну просто девочка, красотка", – отметила певица Анна Семенович.

"Уже дошла до костей! Смотреть больно", – заявила juliua_01.

Валерия (Алла Перфиилова родилась 17 апреля 1968 года в Аткарске Саратовской области (РФ). Замуж за Пригожина она вышла 5 июня 2004 года.

Пригожин и Валерия в 2015 году были включены в список россиян, объявленных в Украине персонами нон грата. В 2014 году Валерию и Пригожина не пустили в Юрмалу в связи с тем, что они поддержали российскую аннексию Крыма. По словам Пригожина, он и его жена высказывали поддержку референдуму в Крыму, а не аннексии полуострова.