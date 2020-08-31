Младший сын Валерии женился. Фото

Российская певица Валерия на своей странице в Instagram обнародовала снимки свадьбы своего 21-летнего сына Арсения.
"Молодые, любящие, счастливые. Деточки наши, будьте счастливы!" – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Молодые, любящие, счастливые. Деточки наши, будьте счастливы! * @arseniy_shulgin @lianavolkovaa
Избранницей Шульгина стала 22-летняя Лиана Волкова.
27 июля на своей странице в Instagram сын Валерии показывал, как делал предложение своей девушке.
"Она сказала "да"! – написал он тогда.
Предложение Шульгин сделал в ресторане, расположенном на одном из верхних этажей небоскреба.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Волкова поделилась в Instagram снимком в свадебном платье.
"Всем спасибо за поздравления!!! Желаем вам того вдвойне, чего желаете вы нам!!! Нам очень приятно", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Всем спасибо за поздравления!!! * Желаем вам того вдвои * не, чего желаете вы нам!!! * Нам очень приятно *
По образованию Лиана Волкова юрист, сообщает 24СМИ.
Ее мать, Вера Волкова, была депутатом городской думы Благовещенска, входила в список членов партии КПРФ. Отец, Алексей Волков, занимается строительным бизнесом.
Арсений Шульгин – младший сын Валерии. Она родила его от первого мужа, продюсера Александра Шульгина.