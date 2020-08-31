Младший сын Валерии женился. Фото

21-летний Арсений Шульгин, сын российской певицы Валерии, узаконил отношения со своей девушкой Лианой Волковой.

Российская певица Валерия на своей странице в Instagram обнародовала снимки свадьбы своего 21-летнего сына Арсения.

"Молодые, любящие, счастливые. Деточки наши, будьте счастливы!" – написала она.

Избранницей Шульгина стала 22-летняя Лиана Волкова.

27 июля на своей странице в Instagram сын Валерии показывал, как делал предложение своей девушке.

"Она сказала "да"! – написал он тогда.

Предложение Шульгин сделал в ресторане, расположенном на одном из верхних этажей небоскреба.

Волкова поделилась в Instagram снимком в свадебном платье.

"Всем спасибо за поздравления!!! Желаем вам того вдвойне, чего желаете вы нам!!! Нам очень приятно", – написала она.

По образованию Лиана Волкова юрист, сообщает 24СМИ.

Ее мать, Вера Волкова, была депутатом городской думы Благовещенска, входила в список членов партии КПРФ. Отец, Алексей Волков, занимается строительным бизнесом.

Арсений Шульгин – младший сын Валерии. Она родила его от первого мужа, продюсера Александра Шульгина.