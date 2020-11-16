"Увлечение вышло из-под контроля". Хрусталев прокомментировал причины внезапной госпитализации

По словам российского ведущего Дмитрия Хрусталева, после того, как медики диагностировали у него "лекарственную несовместимость на фоне переутомления", он намерен пройти полное обследование, чтобы выяснить, почему потерял сознание.

Российский актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев 15 ноября в Instagram заявил, что водитель такси, в котором он ехал из Санкт-Петербурга в Репино, отвез его в больницу после того, как он внезапно потерял сознание.

По словам ведущего, медики диагностировали у него "лекарственную несовместимость на фоне сильного переутомления" и им предстоит выяснить причины случившегося. Хрусталев отметил, что в настоящее время выписан домой и чувствует себя хорошо.

"Чтобы развеять слухи о моем состоянии, хочу рассказать, что случилось на самом деле. По дороге из Санкт-Петербурга в Репино в такси мне стало плохо, я потерял сознание, а очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель. Врачи быстро привели меня в сознание", – сообщил Хрусталев.

Ведущий подчеркнул, что теперь намерен пройти полное обследование.

"В погоне "за молодостью и совершенством" артистам приходится переутомлять организм: физические нагрузки, диеты, ненормированный график и тому подобное! Однако не очень приятно осознавать, что мое увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания!" – предположил Хрусталев причину своего недомогания.

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14 ноября ТАСС со ссылкой на слова российского ведущего Ивана Урганта сообщило, что Хрусталев был госпитализирован. В тот же день таблоид Star Hit сообщил, что ведущего ввели в состояние комы из-за интоксикации.

41-летний Хрусталев известен по проектам Comedy Club, Comedy Woman, "Вечерний Ургант".