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12 ноября, 2020
 
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Звезду фильма "Елки" и шоу "Наша Russia" госпитализировали с коронавирусом

Российский шоумен и актер Сергей Светлаков признался, что у него есть небольшое поражение в легких и температура.


42-летнего российского шоумена и актера Сергея Светлакова госпитализировали с COVID-19. об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

Светлаков признался, что у него есть небольшое поражение в легких и температура.

Как выразился телеведущий, глобально все нормально. Он отметил, что лечь в больницу его убедили врачи.

Наиболее известные проекты с участием Светлакова – это "Прожекторперисхилтон", "Comedy-баттл", "Наша Russia", "Полный блэкаут", а также фильмы "Елки", "Жених", "Горько!".

По состоянию на утро 12 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразились 52 069 683 человека. От COVID-19 скончалось 1 283 510 человек (+13 тыс. за сутки), выздоровел 33 872 591.

В России 1 822 345 человек инфицированы, 31 326 умерли. Более 1,3 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Теги: фильм, больница, госпиталь, актер, шоу, больницы, температура, телеведущий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, шоумен, Сергей Светлаков
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