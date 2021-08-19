"Ужасно скучаю по тебе". Жена Андрея Шевченко поделилась в сети редкими снимками младшей сестры

"Она ненавидит фотографироваться и, вероятно, даже не увидит этого, но 40 лет заслуживают публикации. Обычно я не болтаю, но она одна из самых преданных людей на этой земле. Она скажет вам правду, нравится вам это или нет, и любит безоговорочно. Она может закончить мои предложения и знает, что вы думаете, потому что она знает, что происходит с другими людьми, и является лучшей тетушкой для наших четырех мальчиков. Я люблю тебя и желаю тебе самого счастливого дня рождения. Ужасно скучаю по тебе", – написала супруга футболиста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristen (@kristenpazik)