В Кременчуге прошли съемки новой коллекции американского бренда Marc Jacobs

Американский бренд одежды Marc Jacobs провел рекламные съемки новой весенне-летней коллекции одежды на родине украинской модели Саши Мельничук – в городе Кременчуг Полтавской области.

В Кременчуге Полтавской области состоялись съемки новой весенне-летней коллекции одежды и акссесуаров американского бренда Marc Jacobs, сообщается на странице бренда в Instаgram.

Участие в рекламных съемках приняла украинская 26-летняя модель Саша Мельничук вместе с мамой и братом.

"Встречайте Мельничуков в их родном городе Кременчуге", – подписали администраторы страницы американского бренда семейное фото украинской модели.

Стоимость синего кардигана с золотой цепочкой на поясе, который рекламирует модель на улицах Кременчуга, составляет свыше 125 тыс. грн.

Сумочка, запечатленная на фоне указателя с названием родного города Мельничук, стоит порядка 56 тыс. грн.

Саша Мельничук родилась в Кременчуге в 1993 году, а спустя три года вместе с семьей переехала в Прагу. В настоящее время модель украинского происхождения живет и работает в Париже. В Кременчуге у Мельничук осталась бабушка и другие родственники.

В июне 2016 года фото Мельничук появилось на обложке российского L’officiel.

Американский модельер Мак Джейкобс создал бренд Мarc Jacobs в 2013 году. До этого в течение 16 лет Джейкобс занимал должность художественного руководителя модного дома Louis Vuitton.