В Кременчуге прошли съемки новой коллекции американского бренда Marc Jacobs

В Кременчуге Полтавской области состоялись съемки новой весенне-летней коллекции одежды и акссесуаров американского бренда Marc Jacobs, сообщается на странице бренда в Instаgram.
Участие в рекламных съемках приняла украинская 26-летняя модель Саша Мельничук вместе с мамой и братом.
"Встречайте Мельничуков в их родном городе Кременчуге", – подписали администраторы страницы американского бренда семейное фото украинской модели.
Стоимость синего кардигана с золотой цепочкой на поясе, который рекламирует модель на улицах Кременчуга, составляет свыше 125 тыс. грн.
Сумочка, запечатленная на фоне указателя с названием родного города Мельничук, стоит порядка 56 тыс. грн.
Саша Мельничук родилась в Кременчуге в 1993 году, а спустя три года вместе с семьей переехала в Прагу. В настоящее время модель украинского происхождения живет и работает в Париже. В Кременчуге у Мельничук осталась бабушка и другие родственники.
В июне 2016 года фото Мельничук появилось на обложке российского L’officiel.
Американский модельер Мак Джейкобс создал бренд Мarc Jacobs в 2013 году. До этого в течение 16 лет Джейкобс занимал должность художественного руководителя модного дома Louis Vuitton.