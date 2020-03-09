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09 марта, 2020
 
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В Кременчуге прошли съемки новой коллекции американского бренда Marc Jacobs

Американский бренд одежды Marc Jacobs провел рекламные съемки новой весенне-летней коллекции одежды на родине украинской модели Саши Мельничук – в городе Кременчуг Полтавской области.

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Стоимость сумки от Marc Jacobs составляет свыше 56 тыс. грн
Стоимость сумки от Marc Jacobs составляет свыше 56 тыс. грн
Фото: marcjacobs / Instagram

В Кременчуге Полтавской области состоялись съемки новой весенне-летней коллекции одежды и акссесуаров американского бренда Marc Jacobs, сообщается на странице бренда в Instаgram. 

Участие в рекламных съемках приняла украинская 26-летняя модель Саша Мельничук вместе с мамой и братом. 

"Встречайте Мельничуков в их родном городе Кременчуге", – подписали администраторы страницы американского бренда семейное фото украинской модели. 

Стоимость синего кардигана с золотой цепочкой на поясе, который рекламирует модель на улицах Кременчуга, составляет свыше 125 тыс. грн.

Сумочка, запечатленная на фоне указателя с названием родного города Мельничук, стоит порядка 56 тыс. грн. 

Саша Мельничук родилась в Кременчуге в 1993 году, а спустя три года вместе с семьей переехала в Прагу. В настоящее время модель украинского происхождения живет и работает в Париже. В Кременчуге у Мельничук осталась бабушка и другие родственники. 

В июне 2016 года фото Мельничук появилось на обложке российского L’officiel. 

Американский модельер Мак Джейкобс создал бренд Мarc Jacobs в 2013 году. До этого в течение 16 лет Джейкобс занимал должность художественного руководителя модного дома Louis Vuitton.

Теги: Украина, Кременчуг
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