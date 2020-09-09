В купальнике и с собакой на руках. Вика из "НеАнгелов" станцевала у бассейна

Участница дуэта "НеАнгелы" Вика разместила в Instagram фото и видео, снятые у бассейна. Певица запечатлена в раздельном купальнике, с собакой на руках. В ролике она танцует, соя на коленях.
"На самом деле коронавирус придумали собаки, чтобы с ними целыми днями проводили время на улице", – написала она.
Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Она родилась 13 декабря 1985 года в городе Харькове. Обладательница тембра голоса контральто.
Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.