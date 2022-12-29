В Лондоне умерла 81-летняя Вивьен Вествуд

"Вивьен Вествуд умерла сегодня, мирно и в окружении своей семьи, в Клэпхэме (Южный Лондон), – говорится в сообщении. – Вивьен продолжала делать то, что любила, до последнего момента: проектировать, работать над своим творчеством, писать книгу и менять мир к лучшему. Она вела удивительную жизнь. Ее инновации и влияние за последние 60 лет были огромными и будут продолжаться в будущем".

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