В Лондоне умерла 81-летняя Вивьен Вествуд

"Вивьен Вествуд умерла сегодня, мирно и в окружении своей семьи, в Клэпхэме (Южный Лондон), – говорится в сообщении. – Вивьен продолжала делать то, что любила, до последнего момента: проектировать, работать над своим творчеством, писать книгу и менять мир к лучшему. Она вела удивительную жизнь. Ее инновации и влияние за последние 60 лет были огромными и будут продолжаться в будущем".
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Вествуд родилась 8 апреля 1941 года в Великобритании. Она является основательницей стиля панк в моде.