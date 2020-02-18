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18 февраля, 2020
 
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В Москве госпитализировали Диброва

Российский телеведущий Дмитрий Дибров потерял сознание в кинотеатре.

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Дибров: Ну послушайте, почему бы мне и не поболеть немножко?
Дибров: Ну послушайте, почему бы мне и не поболеть немножко?
Фото: dibrovdmitry / Instagram

В Москве 17 февраля вечером был госпитализирован российский журналист Дмитрий Дибров. По сообщению Telegram-канала Mash, у него случился приступ эпилепсии.

Дибров потерял сознание на премьере фильма "На Луне" Егора Кончаловского, которая состоялась в московском кинотеатре "Октябрь". Об этом сообщает "Комсомольская правда".

В комментарии этому изданию Дибров опроверг информацию о приступе эпилепсии.

"Ну послушайте, почему бы мне и не поболеть немножко? Ну 60 лет – представьте, коллега! Я сейчас в Боткинской, всякие кардиограммы прохожу, МРТ, все в порядке. Это скорее профилактика, нежели лечение. Да и не от чего мне лечиться, это же обморок. С каждым может случиться", – рассказал Дибров о том, что с ним произошло.

Он отметил, что актер и телеведущий Леонид Якубович немедленно позвонил ведущей программы "Жить здорово!" на российском "Первом канале" Елене Малышевой и жене Диброва Полине.

"Проявил такую вот солидарность", – отметил Дибров.

Дмитрий Дибров – журналист, шоумен, телеведущий, музыкант. Он работал на пяти российских телеканалах: НТВ, "Первый канал", "Россия-1", "ТВ Центр" и "Звезда". Он член Академии российского телевидения.

Теги: Дмитрий Дибров, болезнь
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