В объятиях Касселя. Кунаки показала фото с отдыха в Рио-де-Жанейро

Итальянская модель Тина Кунаки позировала вместе с мужем – французским актером Венсаном Касселем на фоне высокой волны на пляже в Рио-де-Жанейро.

Кунаки вышла замуж за Касселя в 2018 году Фото: tinakunakey / Instagram

23-летняя итальянская модель Тина Кунаки 3 ноября обнародовала в Instagram фото, на котором запечатлена со своим мужем – 54-летним французским актером Венсаном Касселем.

Кунаки позирует в объятиях мужа спиной к объективу на фоне высокой волны. Модель отметила, что фото было сделано в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

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Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе. Ее мама – итальянка, родилась на Сицилии, отец – уроженец Марокко.

В 2018 году Кунаки вышла замуж за Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь.