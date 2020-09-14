Кассель обнародовал фото с 16-летней дочерью

53-летний французский актер Венсан Кассель поделился совместным снимком со своей старшей дочерью Девой.

Французский актер Венсан Кассель в Instagram опубликовал черно-белый снимок, на котором запечатлен со своей старшей дочерью Девой. Публикацию артист посвятил ее 16-летию.

"С праздником, моя любовь", – подписал фото Кассель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Parabens mon amour #sweetsixteen #manumberone Публикация от VINCENT CASSEL (@vincentcassel) 12 Сен 2020 в 12:17 PDT

Дева – старшая дочь Касселя и его бывшей жены, итальянской актрисы Моники Белуччи. Супруги прожили в браке с 1999-го по 2013 год. У актеров также есть младшая дочь Леони (2010).

После развода с Белуччи Кассель женился на модели Тине Кунаки, которая младше него на 30 лет. У супругов есть годовалая дочь Амазони Кассель.

Белуччи после расставания с отцом своих дочерей не афиширует личную жизнь.