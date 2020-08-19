Кассель сделал татуировку в честь жены

53-летний французский актер Венсан Кассель показал в Instagram татуировку, посвященную своей жене, 23-летней итальянской модели Тине Кунаки.
На предплечье актера запечатлена супруга в стиле мультипликационной героини Betty Boop.
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Ces foils ambiances...#poopoopidoo #postconfinusfoilus #foilsursurfing * @hollysiz @whathefoil
Такое же изображение является аватаром Instagram-аккаунта Кунаки.
Сама она прокомментировала пост супруга символом "сердце".
Свадьба Венсана Касселя и Тины Кунаки состоялась 24 августа 2018 года.
Отношения актера и модели начались зимой 2017 года. У пары, невзирая на 30-летнюю разницу в возрасте, нашлось общее увлечение – серфинг.
О рождении дочери Кассель сообщил 19 апреля 2019 года.
Кассель был женат на итальянской актрисе Монике Беллуччи. В 2004 году у них родилась дочь Дэва, в 2010-м – дочь Леони. В августе 2013 года брак актеров распался.
Для Кунаки брак с Касселем – первый, новорожденная Амазони – ее первый ребенок.