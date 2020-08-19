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19 августа, 2020
 
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Кассель сделал татуировку в честь жены

53-летний французский актер Венсан Кассель изобразил на предплечье свою жену, 23-летнюю итальянскую модельТину Кунаки в стиле мультипликационной героини.

Кассель и Кунаки живут в браке с 2018 года
Кассель и Кунаки живут в браке с 2018 года
Фото: vincentcassel / Instagram

53-летний французский актер Венсан Кассель показал в Instagram татуировку, посвященную своей жене, 23-летней итальянской модели Тине Кунаки.

На предплечье актера запечатлена супруга в стиле мультипликационной героини Betty Boop.

Такое же изображение является аватаром Instagram-аккаунта Кунаки.

Сама она прокомментировала пост супруга символом "сердце".

Свадьба Венсана Касселя и Тины Кунаки состоялась 24 августа 2018 года.

Отношения актера и модели начались зимой 2017 года. У пары, невзирая на 30-летнюю разницу в возрасте, нашлось общее увлечение – серфинг.

О рождении дочери Кассель сообщил 19 апреля 2019 года.

Кассель был женат на итальянской актрисе Монике Беллуччи. В 2004 году у них родилась дочь Дэва, в 2010-м – дочь Леони. В августе 2013 года брак актеров распался.

Для Кунаки брак с Касселем – первый, новорожденная Амазони – ее первый ребенок.

Теги: Венсан Кассель, Тина Кунаки, татуировка
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