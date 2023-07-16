  В Париже умерла певица Джейн Биркин

Отмечается, что актриса была найдена мертвой в своем доме в Париже. Причины ее смерти не называются, но в мае она отменила свои выступления по состоянию здоровья.

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Контекст:

Биркин родилась в Лондоне в 1946 году, а в конце 1960-х годов переехала во Францию.

Певица известна как муза и партнерша французского актера и композитора Сержа Генсбура. Всемирную популярность им принесла дуэтная песня Je t'aime… moi non plus. Биркин также снималась в фильмах "Бассейн", "Дон Жуан 73" и "Блудница".

В 1984 году модный бренд Hermès после знакомства президента компании Жан-Луи Дюма с певицей выпустил сумки "Биркин" из крокодиловой кожи.

В сентябре 2021 года она перенесла инсульт.