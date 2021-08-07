В Подмосковье неизвестный избил невестку актрисы Ирины Муравьевой – СМИ

По информации телеканала, инцидент произошел 5 августа. На 31-летнюю Эйдлин напал неизвестный и избил. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и многочисленными ушибами и ссадинами.

По данным РЕН ТВ, Эйдлин уже выписали домой.

Контекст:

Ирина Муравьева родилась 8 февраля 1949 года в Москве. Окончила детскую студию при Российском академическом Молодежном театре. С конца 1970-х по начало 1990-х служила в Московском театре имени Моссовета. C 1993-го по настоящее время служит в государственном академическом Малом театре в Москве.

В начале 1970-х Муравьева начала сниматься в кино, первая заметная роль – в картине "Чисто английское убийство". Широкую популярность актрисе принесли съемки в фильмах "Москва слезам не верит", "Карнавал", "Самая обаятельная и привлекательная".

Муравьева была замужем за режиссером Леонидом Эйдлиным, который скончался в 2014 году. У актрисы двое сыновей – Даниил и Евгений.

Вероника Эйдлин замужем за младшим сыном Муравьевой Евгением. Она тоже актриса, окончила Российский институт театрального искусства, снималась в таких фильмах и сериалах, как "Деревенщина", "Красивая жизнь", "Скорая помощь – 2".