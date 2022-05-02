В поле в обнимку с кокер-спаниелем. Герцогиня Кембриджская устроила фотосессию для единственной дочери по случаю ее семилетия

Фотосессию для дочери на минувших выходных устроила ее мать, герцогиня Кембриджская, отмечает издание People. Съемки проходили в загородном доме семьи в Норфолке.
В публикации говорится, что семилетняя принцесса Шарлотта вместе со своим старшим братом, принцем Джорджем посещает частную школу Thomas's Battersea в Лондоне, стоимость обучения в которой составляет $30 тыс. в год.
На заглавном фото принцесса Шарлотта позирует в поле в обнимку с кокер-спаниелем по кличке Орлу – это новый питомец семьи, который в 2020 году был подарен младшим братом герцогини Кембриджской Джеймсом Миддлтоном.
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Принцесса Шарлотта родилась в 2015 году. Кроме нее, у принца Уильяма и его жены Кэтрин есть два сына: принц Джордж (2013) и принц Луи (2018).
Принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась 29 апреля 2011 года.