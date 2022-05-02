В поле в обнимку с кокер-спаниелем. Герцогиня Кембриджская устроила фотосессию для единственной дочери по случаю ее семилетия

Фотосессию для дочери на минувших выходных устроила ее мать, герцогиня Кембриджская, отмечает издание People. Съемки проходили в загородном доме семьи в Норфолке.

В публикации говорится, что семилетняя принцесса Шарлотта вместе со своим старшим братом, принцем Джорджем посещает частную школу Thomas's Battersea в Лондоне, стоимость обучения в которой составляет $30 тыс. в год.

На заглавном фото принцесса Шарлотта позирует в поле в обнимку с кокер-спаниелем по кличке Орлу – это новый питомец семьи, который в 2020 году был подарен младшим братом герцогини Кембриджской Джеймсом Миддлтоном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)