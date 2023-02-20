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20 февраля, 2023
 
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В Польше покажут телеадаптацию украинского сериала "Слуга народа". Видео

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Зеленский сыграл роль учителя истории Василия Голобородько
Зеленский сыграл роль учителя истории Василия Голобородько
Фото: Слуга народа / Facebook

4 марта в эфире польского канала Polsat состоится премьера телесериала, снятого по мотивам украинского многосерийного фильма "Слуга народа", главную роль в котором сыграл на тот момент руководитель студии "Квартал 95", а сейчас президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщается в Instagram Polsat. В сети также разместили видеоанонс сериала.

В польской версии роль Игнация Конечного, который становится президентом Польши, играет актер Марцин Хикнер.

"Украинский оригинал сериала привел к власти Зеленского, сыгравшего в нем главную роль. Получится ли это у Хикнера? Никто не знает. Но мы точно знаем, что сериал подарит вам много улыбок и интересных размышлений о политике", – говорится в анонсе.

Контекст:

Премьера сериала "Слуга народа" производства студии "Квартал 95" состоялась в 2015 году. Главный герой сериала – учитель Василий Голобородько, которого избрали президентом. 

В новогоднюю ночь 2019 года Зеленский в эфире украинского телеканала сообщил, что намерен баллотироваться в президенты

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента, согласно окончательным итогам, новым президентом Украины стал Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов. Инаугурация состоялась в Верховной Раде 20 мая.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: кино, Польша, Владимир Зеленский, Слуга народа
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