В Польше покажут телеадаптацию украинского сериала "Слуга народа". Видео

В польской версии роль Игнация Конечного, который становится президентом Польши, играет актер Марцин Хикнер.

"Украинский оригинал сериала привел к власти Зеленского, сыгравшего в нем главную роль. Получится ли это у Хикнера? Никто не знает. Но мы точно знаем, что сериал подарит вам много улыбок и интересных размышлений о политике", – говорится в анонсе.

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