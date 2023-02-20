В Польше покажут телеадаптацию украинского сериала "Слуга народа". Видео

В польской версии роль Игнация Конечного, который становится президентом Польши, играет актер Марцин Хикнер.
"Украинский оригинал сериала привел к власти Зеленского, сыгравшего в нем главную роль. Получится ли это у Хикнера? Никто не знает. Но мы точно знаем, что сериал подарит вам много улыбок и интересных размышлений о политике", – говорится в анонсе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Премьера сериала "Слуга народа" производства студии "Квартал 95" состоялась в 2015 году. Главный герой сериала – учитель Василий Голобородько, которого избрали президентом.
В новогоднюю ночь 2019 года Зеленский в эфире украинского телеканала сообщил, что намерен баллотироваться в президенты.
21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента, согласно окончательным итогам, новым президентом Украины стал Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов. Инаугурация состоялась в Верховной Раде 20 мая.