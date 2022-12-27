"В превращении мерзавца в тирана срабатывали одни и те же пороки". В Киеве показали антифашистский спектакль по пьесе Брехта. Фото

Режиссером постановки стал народный артист Украины, художественный руководитель театра имени Франко Дмитрий Богомазов. Продюсером постановки является Олег Кохан.
По его словам, эту пьесу ставили редко и порой казалось, что ее время прошло.
"Невозможно было даже представить, что история повторится. А сейчас как будто бы постучала в дверь сама. Конечно, у брехтовского текста были реальные исторические прототипы. Но если внимательно рассмотреть карьерный путь нынешнего "главного героя", то поражает множество прямых параллелей. Ведь в превращении мелкого мерзавца в мерзкого тирана срабатывали одни и те же механизмы, одни и те же человеческие пороки", – отметил он.
Продюсер спектакля добавил, что постановка способна напомнить миру об уроках истории, которые все "должны выучить навсегда".
"У Брехта историческая хроника обрывается на выборах в захваченном Цицеро, где убивают каждого несогласного принять диктаторскую власть, а ее финал – беспощадный и пророческий – стал реальностью 24 февраля 2022 года. Поэтому тот опыт, который каждый украинец переживает сейчас в контексте этой войны, позволит почувствовать всю мощь таланта авторов и исполнителей этого произведения, а миру напомнит исторические уроки, которые мы все должны выучить навсегда, чтобы открытый финал пьесы изменить в жизненном сценарии настоящего", – заявил Кохан.
Следующий показ состоится 5 января.
Брехт задумал свою пьесу в 1935 году. В 1941-м пьеса была окончена. "Карьера Артура Уи, которую можно
было остановить" – это сатирический антифашистский памфлет.