Бульвар Шоубиз
 
27 декабря, 2022
 
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"В превращении мерзавца в тирана срабатывали одни и те же пороки". В Киеве показали антифашистский спектакль по пьесе Брехта. Фото

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Кохан: Опыт, который каждый украинец переживает сейчас в контексте этой войны, позволит почувствовать всю мощь таланта авторов и исполнителей этого произведения
Кохан: Опыт, который каждый украинец переживает сейчас в контексте этой войны, позволит почувствовать всю мощь таланта авторов и исполнителей этого произведения
Фото предоставлено командой проекта

В Национальном драматическом театре имени Франко состоялась премьера спектакля "Карьера Артура Уи, которую можно было остановить" по одноименной антифашистской пьесе немецкого драматурга Бертольта Брехта. Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН".

Режиссером постановки стал народный артист Украины, художественный руководитель театра имени Франко Дмитрий Богомазов. Продюсером постановки является Олег Кохан.

По его словам, эту пьесу ставили редко и порой казалось, что ее время прошло.

"Невозможно было даже представить, что история повторится. А сейчас как будто бы постучала в дверь сама. Конечно, у брехтовского текста были реальные исторические прототипы. Но если внимательно рассмотреть карьерный путь нынешнего "главного героя", то поражает множество прямых параллелей. Ведь в превращении мелкого мерзавца в мерзкого тирана срабатывали одни и те же механизмы, одни и те же человеческие пороки", – отметил он.

Продюсер спектакля добавил, что постановка способна напомнить миру об уроках истории, которые все "должны выучить навсегда".

"У Брехта историческая хроника обрывается на выборах в захваченном Цицеро, где убивают каждого несогласного принять диктаторскую власть, а ее финал – беспощадный и пророческий – стал реальностью 24 февраля 2022 года. Поэтому тот опыт, который каждый украинец переживает сейчас в контексте этой войны, позволит почувствовать всю мощь таланта авторов и исполнителей этого произведения, а миру напомнит исторические уроки, которые мы все должны выучить навсегда, чтобы открытый финал пьесы изменить в жизненном сценарии настоящего", – заявил Кохан.

Следующий показ состоится 5 января.

Контекст:

Брехт задумал свою пьесу в 1935 году. В 1941-м пьеса была окончена. "Карьера Артура Уи, которую можно
было остановить" – это сатирический антифашистский памфлет.

Теги: режиссер, война России против Украины, премьеры, спектакль, продюсер, Олег Кохан
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