В сети опубликованы фото 52-летней Зеллвегер, которая "поправилась" для новой роли

"О боже, если вы не узнаете актера или актрису – это отличный комплимент. Ты не пытаешься рассказать свою собственную историю", – цитирует Зеллвегер американское издание Vanity Fair.

Известно, что для образа актрисе не пришлось набирать лишний вес – на Зеллвегер надели утолщающий костюм и пластичные лицевые накладки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vamos Al Cine (@vamosalcine507)