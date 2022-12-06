В США похитителя собак Леди Гаги, который выстрелил в ее собаковода, приговорили к 21 году тюрьмы

Контекст:

Бульдогов, которых похитили 24 февраля 2021 года, вернули певице 27 числа того же месяца. Ранее Леди Гага объявила награду в $500 тыс. тому, кто вернет питомцев. Третьей собаке по кличке Азия, у которой в Instagram есть собственный аккаунт, удалось убежать. Позже ее нашли полицейские.

Таблоид Daily Mail отмечал, что похитители не знали, кто является хозяйкой французских бульдогов, подчеркнув, что их стоимость при наличии хорошей родословной составляет порядка $10 тыс. (около 280 тыс. грн).

По информации BBC, певица в момент покушения на ее помощника находилась в Италии, где снимается в фильме "Гуччи" британского режиссера Ридли Скотта.