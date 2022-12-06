Бульвар Шоубиз
 
06 декабря, 2022
 
Новости

В США похитителя собак Леди Гаги, который выстрелил в ее собаковода, приговорили к 21 году тюрьмы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Леди Гага пока что не комментировала решение суда
Леди Гага пока что не комментировала решение суда
Фото: ladygaga / Instagram

В США один из троих похитителей собак американской певицы Леди Гаги, который во время кражи выстрелил в ее собаковода Райана Фишера, был приговорен к 21 году тюрьмы. Об этом 6 декабря сообщило издание Daily Mail со ссылкой на судебные документы.

Осужденный Джеймс Ховард Джексон не оспаривал обвинение и пошел на сделку со следствием.

Окружная прокуратура Лос-Анджелеса назвала нападение на собаковода певицы хладнокровным актом насилия.

Леди Гага пока что не комментировала решение суда.

Контекст:

Бульдогов, которых похитили 24 февраля 2021 года, вернули певице 27 числа того же месяца. Ранее Леди Гага объявила награду в $500 тыс. тому, кто вернет питомцев. Третьей собаке по кличке Азия, у которой в Instagram есть собственный аккаунт, удалось убежать. Позже ее нашли полицейские.

Таблоид Daily Mail отмечал, что похитители не знали, кто является хозяйкой французских бульдогов, подчеркнув, что их стоимость при наличии хорошей родословной составляет порядка $10 тыс. (около 280 тыс. грн).

По информации BBC, певица в момент покушения на ее помощника находилась в Италии, где снимается в фильме "Гуччи" британского режиссера Ридли Скотта.

Теги: животные, Леди Гага
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Военный дневник харьковчанки Гин: Дикий народ за поребриком ликует. Они встают с ведра, вытирают руки о снег и бегут скандировать "а Одесса без воды-ы-ы!"
Военный дневник харьковчанки Гин: Дикий народ за поребриком ликует. Они встают с ведра, вытирают руки о снег и бегут скандировать "а Одесса без воды-ы-ы!"
Азовец Орест: До теракта в Оленовке было спокойнее, ты знал, что будешь жив, а после этого понимаешь, что, пожалуй, лучше было на "Азовстали"
Азовец Орест: До теракта в Оленовке было спокойнее, ты знал, что будешь жив, а после этого понимаешь, что, пожалуй, лучше было на "Азовстали"
Офицер зенитно-ракетных войск Смажный: Три месяца назад у нас не было понятия об антидроновой защите. Сейчас эффективность работы по дронам приближается к 100%
Офицер зенитно-ракетных войск Смажный: Три месяца назад у нас не было понятия об антидроновой защите. Сейчас эффективность работы по дронам приближается к 100%
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели
"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели
В США похитителя собак Леди Гаги, который выстрелил в ее собаковода, приговорили к 21 году тюрьмы
В США похитителя собак Леди Гаги, который выстрелил в ее собаковода, приговорили к 21 году тюрьмы
"На ресторане сэкономил, сидели за пустым столом". Цибульская рассказала о "свидании" с Зеленским
"На ресторане сэкономил, сидели за пустым столом". Цибульская рассказала о "свидании" с Зеленским
"Нас ждет победа". Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка
"Нас ждет победа". Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка
Галкин после реакции Пугачевой на травлю ее семьи в РФ записал совместное видео с их девятилетним сыном
Галкин после реакции Пугачевой на травлю ее семьи в РФ записал совместное видео с их девятилетним сыном
  "Стала очень тревожной, не доверяю людям". Зарицкая показала простую технику самопомощи для успокоения. Видео
  "Стала очень тревожной, не доверяю людям". Зарицкая показала простую технику самопомощи для успокоения. Видео
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах
"Говнометы родной страны". Макаревич высказался о клевете со стороны российской прессы
"Говнометы родной страны". Макаревич высказался о клевете со стороны российской прессы
"Как хорошее вино", "На Макса Барских похож". В сети обсуждают архивное видео Арестовича
"Как хорошее вино", "На Макса Барских похож". В сети обсуждают архивное видео Арестовича
  "Это должно звучать на параде нашей победы". "Жадан і Собаки" ко Дню ВСУ вместе с украинскими защитниками записали строевой марш. Видео
  "Это должно звучать на параде нашей победы". "Жадан і Собаки" ко Дню ВСУ вместе с украинскими защитниками записали строевой марш. Видео
"Жалкие продажные твари, лицемеры и лжецы". Пугачева отреагировала на травлю своей семьи в РФ после ее переезда в Израиль
"Жалкие продажные твари, лицемеры и лжецы". Пугачева отреагировала на травлю своей семьи в РФ после ее переезда в Израиль
"Когда враги были в нескольких километрах, родители не выезжали". Осадчая обратилась к украинским защитникам в День ВСУ
"Когда враги были в нескольких километрах, родители не выезжали". Осадчая обратилась к украинским защитникам в День ВСУ
Скорсезе на концерте в честь столетия исполнения "Щедрика" в Нью-Йорке выступил в поддержку Украины
Скорсезе на концерте в честь столетия исполнения "Щедрика" в Нью-Йорке выступил в поддержку Украины
"Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет". Вайкуле прокомментировала отъезд Пугачевой из РФ
"Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет". Вайкуле прокомментировала отъезд Пугачевой из РФ
"Она боролась с огромной силой". От рака скончалась голливудская звезда Кирсти Элли
"Она боролась с огромной силой". От рака скончалась голливудская звезда Кирсти Элли
Подервянский, Горов, Шилько и другие. В Софии Киевской состоялся показ этноколлекции украинского дизайнера Заклецкой. Фото
Подервянский, Горов, Шилько и другие. В Софии Киевской состоялся показ этноколлекции украинского дизайнера Заклецкой. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 