В США родители разыскали свою дочь, которая была похищена няней более 50 лет назад

Мелисса Хайсмит (в центре) планирует еще раз сыграть свою свадьбу, чтобы ее биологический отец мог повести дочь к алтарю Фото: Rose Marie Highsmith / Facebook

Известно, что мать Хайсмит Альта Апатенко в 1971 года наняла дочери няню по объявлению в газете, а та вскоре исчезла вместе с ребенком. Все эти годы ни полиция, ни федеральные органы власти не могла ее разыскать.

Воссоединиться семья смогла благодаря сайту, который сопоставил полученные образцы ДНК и обнаружил соответствия.

О местонахождении дочери пожилые родители узнали в сентябре 2022 года, а воссоединение семьи состоялось 26 ноября благодаря эксперту, который объяснил сторонам результаты ДНК-теста. По словам матери Хайсмит, она "думала, что больше никогда не увидит дочь".

Теперь Мелисса Хайсмит планирует еще раз сыграть свою свадьбу, чтобы ее биологический отец мог повести дочь к алтарю.

О судьбе няни в публикации не сообщается, но Хайсмит призналась, что женщина, которая ее воспитывала, говорила, что она ей не родная.

Известно, что полиция Форт-Уэрта (Техас), где проживают родители Мелиссы Хайсмит, продолжит расследование обстоятельств ее кражи.



