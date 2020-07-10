В Tinder появились видеочаты

Новая функция видеосвязи в Tinder пока в стадии тестирования и доступна лишь в 13 странах.

Впервые о возможности запуска видеочата в приложении сообщалось в мае этого года Фото: depositphotos.com

Компания Tinder 8 июля представляет новую функцию видеозвонков Face to Face. Об этом сообщает издание The Verge.

Новая функция пока в стадии тестирования и доступна лишь в 13 странах, в частности: в США, Бразилии, Испании, Франции, Италии и других.

Для начала видеочата нужно согласие обоих пользователей, и каждый из них в любой момент может завершить звонок. Перед вызовом участники должны согласиться с требованием, что их общение будет соответствовать требованиям рейтинга PG. Это означает запрет на сексуальный контент, обнажение, ненавистнические высказывания, насилие и незаконные действия.

Во время звонка экран будет разделен на две равные части: в одной пользователь будет видеть себя, а во второй – своего собеседника. Таким образом, пользователи смогут убедиться, что они хорошо выглядят, а на заднем плане не видно вещей, которые они не хотят демонстрировать.

После завершения видеовызова каждому из участников разговора предложат ответить, захотят ли они повторить звонок, а также дадут возможность сообщить, если собеседник сделал что-то неподобающее. Тем не менее в компании отмечают, что не планируют записывать звонки.

Tinder – популярное приложение для мобильных платформ Android и Apple iOS, предназначенное для романтических знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учетом геолокации. Впервые о возможности запуска видеочата в приложении сообщалось в мае этого года.