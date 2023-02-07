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07 февраля, 2023
 
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В топе и лосинах. Беременная двойней 48-летняя Суэнк восхитила сеть новым фото

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В 2018 году Суэнк тайно вышла замуж за американского бизнесмена Филиппа Шнайдера
В 2018 году Суэнк тайно вышла замуж за американского бизнесмена Филиппа Шнайдера
Фото: ЕРА

48-летняя американская актриса и продюсер Хилари Суэнк 6 февраля разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в кухне в расстегнутом халате, лосинах и топе.

Знаменитость позирует в кадре, стоя боком к объективу и демонстрируя округлившийся живот.

"Духовка нагревается, тесто начинает подниматься",  пошутила она.

"Ты такая большая посредине. Прелесть", – восхитилась снимком коллеги американская актриса Шэрон Стоун.

"Слишком мило", – отреагировала  американская актриса Мэри Маккормак.

Контекст:

Суэнк – лауреатка премий "Оскар" и "Золотой глобус", обладательница звезды на голливудской Аллее славы.

В 2018 году она тайно вышла замуж за американского бизнесмена Филиппа Шнайдера. От предыдущих отношений детей ни у Суэнк, ни у Шнайдера нет.

В октябре 2022 года Суэнк заявила, что беременна двойней.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дети, беременность, актриса, Хилари Суэнк
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