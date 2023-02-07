В топе и лосинах. Беременная двойней 48-летняя Суэнк восхитила сеть новым фото

Знаменитость позирует в кадре, стоя боком к объективу и демонстрируя округлившийся живот.
"Духовка нагревается, тесто начинает подниматься", – пошутила она.
"Ты такая большая посредине. Прелесть", – восхитилась снимком коллеги американская актриса Шэрон Стоун.
"Слишком мило", – отреагировала американская актриса Мэри Маккормак.
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Суэнк – лауреатка премий "Оскар" и "Золотой глобус", обладательница звезды на голливудской Аллее славы.
В 2018 году она тайно вышла замуж за американского бизнесмена Филиппа Шнайдера. От предыдущих отношений детей ни у Суэнк, ни у Шнайдера нет.
В октябре 2022 года Суэнк заявила, что беременна двойней.