В убийстве украинского рэпера Картрайта, найденного мертвым в Питере, подозревают его сожительницу

Сожительница проживавшего в России украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) является подозреваемой в его убийстве и находится в следственном отделе.

Сожительницу проживающего в России украинского рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого было найдено в холодильнике квартиры, расположенной в центре Санкт-Петербурга, подозревают в его убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В настоящее время Марина Кохан задержана и находится в следственном отделе главного следственного управления города.

На своей странице в Instagram рэпер называл Кохан своей женой.

"Сегодня мы с женой люди в белом и ищем, где бы зарубиться в баскет", – написал он четыре года назад.

О смерти Картрайта стало известно 30 июня. По информации правоохранителей, останки тела музыканта хранились в холодильнике в расчлененном состоянии.

О смерти музыканта в полицию заявил юрист, который узнал о случившемся от Кохан – в разговоре с ним сожительница рэпера сообщила, что расчленила тело музыканта, который якобы умер от передозировки наркотиков несколько дней назад.

Энди Картрайт (настоящее имя артиста – Александр Юшко) родился в 1990 году в Нежине (Черниговская область). Он известен как хип-хоп-исполнитель, баттл-рэпер и резидент расположенной в Санкт-Петербурге площадки Versus Battle. В РФ музыкант проживал без регистрации.

Свой первый альбом музыкант выпустил в 2012 году.