В Великобритании издадут 20 неизвестных рассказов Пратчетта. Писатель писал их под псевдонимом для газет

Отмечается, что рассказы были написаны Пратчеттом в 1970-х и 1980-х годах для региональной газеты под псевдонимом Патрик Кернс. Произведения Пратчетта были обнаружены поклонниками писателя в процессе изучения газет, которые хранятся в архивах.

Один из рассказов – "В поисках ключей" – более 40 лет висел на стене поклонника Пратчетта Криса Лоуренса.

По словам бывшего помощника и друга Пратчетта Роба Уилкинса, который сейчас курирует литературное наследие писателя, "обнаружение новых произведений является ничем иным, как чудом".