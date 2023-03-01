Бульвар Шоубиз
 
01 марта, 2023
 
Новости

В Великобритании издадут 20 неизвестных рассказов Пратчетта. Писатель писал их под псевдонимом для газет

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Пратчетт получил известность благодаря своим произведениям в жанре сатирического фэнтези
Пратчетт получил известность благодаря своим произведениям в жанре сатирического фэнтези
Фото: ЕРА

Британское издательство Transworld планирует издать в октябре 2023 года сборник рассказов под названием "Росчерк пера: Утерянные истории", в который войдут 20 новых произведений британского писателя Терри Пратчетта. Об этом 27 февраля сообщается на сайте The Guardian.

Отмечается, что рассказы были написаны Пратчеттом в 1970-х и 1980-х годах для региональной газеты под псевдонимом Патрик Кернс. Произведения Пратчетта были обнаружены поклонниками писателя в процессе изучения газет, которые хранятся в архивах.

Один из рассказов – "В поисках ключей"  более 40 лет висел на стене поклонника Пратчетта Криса Лоуренса. 

По словам бывшего помощника и друга Пратчетта Роба Уилкинса, который сейчас курирует литературное наследие писателя,  "обнаружение новых произведений является ничем иным, как чудом".

Контекст:

Терри Пратчетт получил известность благодаря своим произведениям в жанре сатирического фэнтези. Популярный цикл книг "Плоский мир" включает 40 романов, пять рассказов, карты, атласы, справочник и поваренную книгу.

Писатель умер в 2015 году 67-м году жизни после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера.


Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: литература, Великобритания, писатель
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