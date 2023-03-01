В Великобритании издадут 20 неизвестных рассказов Пратчетта. Писатель писал их под псевдонимом для газет

Отмечается, что рассказы были написаны Пратчеттом в 1970-х и 1980-х годах для региональной газеты под псевдонимом Патрик Кернс. Произведения Пратчетта были обнаружены поклонниками писателя в процессе изучения газет, которые хранятся в архивах.
Один из рассказов – "В поисках ключей" – более 40 лет висел на стене поклонника Пратчетта Криса Лоуренса.
По словам бывшего помощника и друга Пратчетта Роба Уилкинса, который сейчас курирует литературное наследие писателя, "обнаружение новых произведений является ничем иным, как чудом".
Терри Пратчетт получил известность благодаря своим произведениям в жанре сатирического фэнтези. Популярный цикл книг "Плоский мир" включает 40 романов, пять рассказов, карты, атласы, справочник и поваренную книгу.
Писатель умер в 2015 году 67-м году жизни после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера.