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29 декабря, 2022
 
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"Записи під вишнею". В Украине вышел документальный фильм-расследование о поисках убитого российскими оккупантами писателя Вакуленко. Видео

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Вакуленко пропал в конце марта в Изюме
Вакуленко пропал в конце марта в Изюме
Фото: Вакуленко-К. Володимир / Facebook

29 декабря на YouTube-канале "Суспільне Новини" состоялась премьера документального фильма-расследования "Записи під вишнею" о поисках похищенного в Изюме Харьковской области российскими оккупантами украинского писателя Владимира Вакуленко.

В фильме говорится о событиях, которые описал Вакуленко в своем дневнике. Перед похищением он успел закопать его в землю под вишней и попросил отдать "нашим, когда придут". 

"24 марта вооруженные люди забирают Вакуленко из дома. Больше полугода родные ничего не знают о его судьбе, их поиски напрасны, пока силы обороны не освобождают Изюм и окружающие села", – говорится в описании.

После этого журналисты "Суспільного" начали свое расследование, отправившись на поиски Вакуленко. Им удалось найти свидетелей и установить подробности его исчезновения. 

ВИДЕО
Видео: Суспільне Новини / YouTube
Контекст:

Украинский детский писатель и волонтер, лауреат ряда литературных премий Владимир Вакуленко пропал в конце марта в Изюме – его из дома забрали двое неустановленных лиц, которые приехали на автомобиле с буквой Z, сообщила 10 апреля его бывшая супруга Ирина Новицкая. 

О том, что Вакуленко был убит во время оккупации Изюмского района российскими войсками, Новицкая сообщила 28 ноября. Его тело нашли в массовом захоронении в Изюме, подтвердила ДНК-экспертиза.

Начальник облуправления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что Вакуленко был убит из огнестрельного оружия: в теле найдены две пули от пистолета Макарова.

У Вакуленко остались сын и родители.

Теги: оккупация, похищение, Изюм, расследование, война России против Украины, писатель, Владимир Вакуленко
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