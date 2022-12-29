  "Записи під вишнею". В Украине вышел документальный фильм-расследование о поисках убитого российскими оккупантами писателя Вакуленко. Видео

В фильме говорится о событиях, которые описал Вакуленко в своем дневнике. Перед похищением он успел закопать его в землю под вишней и попросил отдать "нашим, когда придут".

"24 марта вооруженные люди забирают Вакуленко из дома. Больше полугода родные ничего не знают о его судьбе, их поиски напрасны, пока силы обороны не освобождают Изюм и окружающие села", – говорится в описании.

После этого журналисты "Суспільного" начали свое расследование, отправившись на поиски Вакуленко. Им удалось найти свидетелей и установить подробности его исчезновения.

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Видео: Суспільне Новини / YouTube