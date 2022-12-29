  "Записи під вишнею". В Украине вышел документальный фильм-расследование о поисках убитого российскими оккупантами писателя Вакуленко. Видео

В фильме говорится о событиях, которые описал Вакуленко в своем дневнике. Перед похищением он успел закопать его в землю под вишней и попросил отдать "нашим, когда придут".
"24 марта вооруженные люди забирают Вакуленко из дома. Больше полугода родные ничего не знают о его судьбе, их поиски напрасны, пока силы обороны не освобождают Изюм и окружающие села", – говорится в описании.
После этого журналисты "Суспільного" начали свое расследование, отправившись на поиски Вакуленко. Им удалось найти свидетелей и установить подробности его исчезновения.
Украинский детский писатель и волонтер, лауреат ряда литературных премий Владимир Вакуленко пропал в конце марта в Изюме – его из дома забрали двое неустановленных лиц, которые приехали на автомобиле с буквой Z, сообщила 10 апреля его бывшая супруга Ирина Новицкая.
О том, что Вакуленко был убит во время оккупации Изюмского района российскими войсками, Новицкая сообщила 28 ноября. Его тело нашли в массовом захоронении в Изюме, подтвердила ДНК-экспертиза.
Начальник облуправления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что Вакуленко был убит из огнестрельного оружия: в теле найдены две пули от пистолета Макарова.
У Вакуленко остались сын и родители.