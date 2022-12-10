Ван Дамм прибыл в Украину. Фото

Он оставил фото без комментария.

Журналисты ТСН сообщают, что голливудская знаменитость посетила частную клинику в Ужгороде. Врачи в комментарии журналистам заявили, что актер запретил им разглашать какие-либо подробности своего визита.

ТСН со ссылкой на информацию из анонимных источников сообщает, что 62-летний Ван Дамм посетил клинику в связи с плохим самочувствием. Каким будет дальнейший маршрут актера, пока что неизвестно.