Ван Дамм прибыл в Украину. Фото

Он оставил фото без комментария.
Журналисты ТСН сообщают, что голливудская знаменитость посетила частную клинику в Ужгороде. Врачи в комментарии журналистам заявили, что актер запретил им разглашать какие-либо подробности своего визита.
ТСН со ссылкой на информацию из анонимных источников сообщает, что 62-летний Ван Дамм посетил клинику в связи с плохим самочувствием. Каким будет дальнейший маршрут актера, пока что неизвестно.
Жан-Клод Ван Дамм родился в 1960 году. Он снялся в более чем 50 фильмах, самые известные из которых – "Кикбоксер" (1989), "Двойной удар" (1991), "Универсальный солдат"(1992).
В 1996 году Ван Дамм дебютировал в качестве режиссера, выпустив фильм о боевых искусствах "В поисках приключений", в котором исполнил главную роль.