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10 декабря, 2022
 
Новости

Ван Дамм прибыл в Украину. Фото

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Ван Дамм в Ужгороде посетил клинику из-за плохого самочувствия
Ван Дамм в Ужгороде посетил клинику из-за плохого самочувствия
Фото: jcvd / Instagram

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Украину. Совместное фото с актером 8 декабря на своей странице в Facebook опубликовал украинский врач Михаил Ершов.

Он оставил фото без комментария.

Журналисты ТСН сообщают, что голливудская знаменитость посетила частную клинику в Ужгороде. Врачи в комментарии журналистам заявили, что актер запретил им разглашать какие-либо подробности своего визита.

ТСН со ссылкой на информацию из анонимных источников сообщает, что 62-летний Ван Дамм посетил клинику в связи с плохим самочувствием. Каким будет дальнейший маршрут актера, пока что неизвестно.

https://www.facebook.com/mikle.yershov/posts/pfbid02N8WWvufa4nKeFsQF9BzCbjcCmF89U2hgcnfycnQD7qDQYYW4WLZ9R7JCtpCCd5uVl

Контекст:

Жан-Клод Ван Дамм родился в 1960 году. Он снялся в более чем 50 фильмах, самые известные из которых – "Кикбоксер" (1989), "Двойной удар" (1991), "Универсальный солдат"(1992). 

В 1996 году Ван Дамм дебютировал в качестве режиссера, выпустив фильм о боевых искусствах "В поисках приключений", в котором исполнил главную роль.

Теги: война России против Украины, Жан-Клод Ван Дамм
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