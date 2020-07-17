Варум о браке с Агутиным: С каждым годом все сложнее отвечать на вопрос: "Раскройте секрет вашего семейного счастья"

Российская певица Анжелика Варум, жена певца Леонида Агутина, призналась, что в семейной жизни, помимо нежности, тепла и чувства защищенности, есть достаточное количество противоречий и неудобств.

Варум обратилась к мужу: Спасибо тебе за все то женское, что ты сумел отыскать в моем сердце, сердце маленького стального скептика Фото: avarum / Instagram

51-летняя российская певица Анжелика Варум поздравила в Instagram с днем рождения мужа и коллегу Леонида Агутина.

"С каждым годом все сложнее отвечать на вопрос: "Раскройте секрет вашего семейного счастья". И не потому, что представление о перманентном счастье – утопия, а потому, что страшно признаться даже лично себе в том, что рядом с тобой не просто человек, а это теперь часть тебя самой. Не помню, в какой момент это с нами, женщинами, происходит, но происходит. В семейной жизни, помимо нежности, тепла и чувства защищенности, есть достаточное количество противоречий и неудобств. Но, как это ни парадоксально, со временем и они становятся неотъемлемой частью этого самого счастья. С днем рождения, мой! Будь благополучен, успешен и здоров! И спасибо тебе за все то женское, что ты сумел отыскать в моем сердце, сердце маленького стального скептика. Я тебя... ну ты в курсе", – написала певица.

16 июля Агутину исполнилось 52 года.

Агутин и Варум оформили отношения в июле 2000-го, сыграли свадьбу в Венеции. У пары есть дочь Елизавета Варум (родилась 9 февраля 1999 года), которая также занимается музыкой.