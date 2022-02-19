"Вай, какие вы милые". Звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит очаровал сеть снимком с женой

Вместо подписи к публикации 37-летний актер оставил эмодзи "солнце" и "капля воды".

За первый час после появления в соцсети снимок актера собрал около 200 тыс. лайков.

"Вай, какие вы милые", – прокомментировал пользователь tur.sereal.

"Очаровательная пара", – написала _attitude_girl_8600.

"Милые, классные", – отметила gilza_master2.

Контекст:

Бурак Озчивит родился 24 декабря 1984 года в Стамбуле (Турция). С 2003-го по 2007 год он работал в модельном бизнесе. В 2003 году Озчивит получил награду "Лучшая модель Турции", а в 2005-м занял второе место в конкурсе "Лучшая модель мира". Участие в сериалах "Великолепный век" и "Королек – птичка певчая" принесло ему мировую популярность.

С Фахрие Эвджен актер познакомился на съемках сериала "Королек – птичка певчая". В марте 2017-го в Германии пара обручилась, а в июне 2017 года в Стамбуле Озчивит и Эвджен поженились. 13 апреля 2019 года у супругов родился сын Каран.