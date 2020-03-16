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16 марта, 2020
 
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"Вдома". Козловский выпустил новую песню. Аудио

Украинский певец Виталий Козловский на своем YouTube-канале презентовал песню. Премьера песни совпала с карантином в городах Украины, связанным с пандемией коронавируса. По мнению певца, карантин – не повод для депрессии, а возможность уделить внимание близким и любимым людям. "Твой дом там, где тебя любят и ждут. Где тебе тепло и хорошо с любимым человеком. Ведь только со временем и с опытом ты понимаешь, что настоящая любовь – это история не о страдании, а о счастье, заботе и тепле. Самый большой успех не будет иметь смысла, если тебе не с кем его разделить. И только в ощущении любви и поддержки каждое достижение приобретает особый смысл", – прокомментировал премьеру Козловский.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Козловский: Твой дом там, где тебя любят и ждут. Где тебе тепло и хорошо с любимым человеком
Козловский: Твой дом там, где тебя любят и ждут. Где тебе тепло и хорошо с любимым человеком
Скриншот: Виталий Козловский / YouTube

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Аудио: Виталий Козловский / YouTube
Теги: Виталий Козловский, аудио
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