"Вдома". Козловский выпустил новую песню. Аудио

Украинский певец Виталий Козловский на своем YouTube-канале презентовал песню. Премьера песни совпала с карантином в городах Украины, связанным с пандемией коронавируса. По мнению певца, карантин – не повод для депрессии, а возможность уделить внимание близким и любимым людям. "Твой дом там, где тебя любят и ждут. Где тебе тепло и хорошо с любимым человеком. Ведь только со временем и с опытом ты понимаешь, что настоящая любовь – это история не о страдании, а о счастье, заботе и тепле. Самый большой успех не будет иметь смысла, если тебе не с кем его разделить. И только в ощущении любви и поддержки каждое достижение приобретает особый смысл", – прокомментировал премьеру Козловский.
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