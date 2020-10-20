"Ведьмак" Генри Кавилл показал, как готовится к роли

Исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак", британский актер Генри Кавилл 17 октября на своей странице в Instagram обнародовал селфи, которое было сделано в Великобритании в районе Lake District.
По словам актера, это место вошло в тройку его любимых достопримечательностей и именно здесь он готовится к съемкам второй части сериала, работая над физической формой.
"Подготовка основывается на трех основных аспектах – развитии скорости, взрывной силы и физической формы", – описал он свои тренировки.
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Witcher training focuses on three major aspects....speed, explosive power, and fitness. Which can hurt! I haven't had the opportunity to run for miles up hill since Gibralter many years ago! But there is no better place to get back into that groove than the Lake District here at home in the UK. This place has just stormed into my top 3 favourite places in the world! Absolutely love it. #LakeDistrict #Witcher2
Премьера сериала "Ведьмак" состоялась в декабре 2019 года. Роль Геральта сыграл актер Генри Кавилл. В сериале описываются события, происходившие во времена Средневековья с колдуном, который охотился на мутирующих монстров.
Из-за коронавируса съемки второго сезона сериала были приостановлены. 22 июня менеджмент картины на своей странице в Twitter сообщил, что съемочная группа возобновляет работу над новым сезоном с 17 августа.
В конце июля американский стриминговий сервис Netflix анонсировал съемки нового сериала "Ведьмак: Кровавое происхождение" – приквела, в котором будут описаны события, происходившие за 1200 лет до того, как на свет появился главный герой эпопеи "Ведьмак" по имени Геральт из Ривии.