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20 октября, 2020
 
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"Ведьмак" Генри Кавилл показал, как готовится к роли

По словам британского актера Генри Кавилла, во время подготовки к съемкам второй части сериала "Ведьмак" ему приходится уделять время своей физической форме и выносливости.

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Кавилл: Подготовка основывается на развитии скорости, взрывной силы и физической формы
Кавилл: Подготовка основывается на развитии скорости, взрывной силы и физической формы
Фото: henrycavill / Instagram

Исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак", британский актер Генри Кавилл 17 октября на своей странице в Instagram обнародовал селфи, которое было сделано в Великобритании в районе Lake District.

По словам актера, это место вошло в тройку его любимых достопримечательностей и именно здесь он готовится к съемкам второй части сериала, работая над физической формой.

"Подготовка основывается на трех основных аспектах – развитии скорости, взрывной силы и физической формы", – описал он свои тренировки.

Премьера сериала "Ведьмак" состоялась в декабре 2019 года. Роль Геральта сыграл актер Генри Кавилл. В сериале описываются события, происходившие во времена Средневековья с колдуном, который охотился на мутирующих монстров.

Из-за коронавируса съемки второго сезона сериала были приостановлены. 22 июня менеджмент картины на своей странице в Twitter сообщил, что съемочная группа возобновляет работу над новым сезоном с 17 августа.

В конце июля американский стриминговий сервис Netflix анонсировал съемки нового сериала "Ведьмак: Кровавое происхождение" – приквела, в котором будут описаны события, происходившие за 1200 лет до того, как на свет появился главный герой эпопеи "Ведьмак" по имени Геральт из Ривии.

Теги: спорт, актер, Генри Кавилл
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