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14 августа, 2020
 
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Ведущий Данилевич покрестил четырехмесячного сына. Фото

Украинский телеведущий Андрей Данилевич поделился в сети снимками с крещения младшего сына Александра, который родился весной этого года.

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Четырехмесячный Александр третий сын Данилевича
Четырехмесячный Александр – третий сын Данилевича
Фото: Андрей Данилевич / Facebook

Украинский телеведущий Андрей Данилевич 14 августа на своей странице в Facebook обнародовал фото, сделанные во время крещения его четырехмесячного сына Александра. 

"Покрестили нашего Александра Андреевича!" – написал он. 

https://www.facebook.com/andriydanilevich/posts/3052767358185558

С 2014 года Данилевич является ведущим социального ток-шоу "Касается каждого", которое выходит на телеканале "Інтер".

С женой Татьяной Данилевич познакомился в одном из киевских бассейнов.

Александр – третий ребенок в семье телеведущего. Он появился на свет 29 марта 2020 года.

Супруги также воспитывают Тимофея (2016) и Ивана (2019). 

Теги: дети, роды, крестины, Андрей Данилевич
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