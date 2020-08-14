Ведущий Данилевич покрестил четырехмесячного сына. Фото

Украинский телеведущий Андрей Данилевич поделился в сети снимками с крещения младшего сына Александра, который родился весной этого года.

Украинский телеведущий Андрей Данилевич 14 августа на своей странице в Facebook обнародовал фото, сделанные во время крещения его четырехмесячного сына Александра.

"Покрестили нашего Александра Андреевича!" – написал он.

С 2014 года Данилевич является ведущим социального ток-шоу "Касается каждого", которое выходит на телеканале "Інтер".

С женой Татьяной Данилевич познакомился в одном из киевских бассейнов.

Александр – третий ребенок в семье телеведущего. Он появился на свет 29 марта 2020 года.

Супруги также воспитывают Тимофея (2016) и Ивана (2019).