Ведущий Данилевич покрестил четырехмесячного сына. Фото

Украинский телеведущий Андрей Данилевич 14 августа на своей странице в Facebook обнародовал фото, сделанные во время крещения его четырехмесячного сына Александра.
"Покрестили нашего Александра Андреевича!" – написал он.
С 2014 года Данилевич является ведущим социального ток-шоу "Касается каждого", которое выходит на телеканале "Інтер".
С женой Татьяной Данилевич познакомился в одном из киевских бассейнов.
Александр – третий ребенок в семье телеведущего. Он появился на свет 29 марта 2020 года.
Супруги также воспитывают Тимофея (2016) и Ивана (2019).