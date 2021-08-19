"Верните ангелов", "Милые, но я скучаю по ангелам". Victoria’s Secret презентовала коллекцию белья с участием новых моделей

"Шесть размеров чашек, восемь оттенков, безграничные возможности. Кроме того, это наш первый бюстгальтер, который идеально сочетается с вашим постоянно меняющимся телом. Не удивляйтесь, если вам понадобится по одному каждого цвета", – говорится в описании изделий.

"Милые, но я скучаю по ангелам", – отреагировали фолловеры.

"Верните ангелов", – прокомментировали фото пользователи сети.

"Очень красиво", – оценили фото поклонники бренда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria's Secret (@victoriassecret)