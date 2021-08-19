"Верните ангелов", "Милые, но я скучаю по ангелам". Victoria’s Secret презентовала коллекцию белья с участием новых моделей

"Шесть размеров чашек, восемь оттенков, безграничные возможности. Кроме того, это наш первый бюстгальтер, который идеально сочетается с вашим постоянно меняющимся телом. Не удивляйтесь, если вам понадобится по одному каждого цвета", – говорится в описании изделий.
"Милые, но я скучаю по ангелам", – отреагировали фолловеры.
"Верните ангелов", – прокомментировали фото пользователи сети.
"Очень красиво", – оценили фото поклонники бренда.
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Victoria's Secret – одна из наиболее известных в мире компаний по продаже женского белья. Офис Victoria’s Secret находится в Колумбусе, США. 17 июня 2021 года компания сообщила, что продукцию бренда будут представлять новые модели, среди которых актриса Приянка Чопра, футболистка Меган Рапино, журналистка Аманда де Кадене, представительница лыжного фристайла Эйлин Гу, а также бодипозитивная модель Палома Эльсессер, темнокожая беженка и модель Адут Акеч, ЛГБТ-активистка Валентина Сампайо.
Ранее продукцию компании представляли известные супермодели, которых называли "ангелами Victoria's Secret", так как в конце каждого показала они выходили на подиум с крыльями за плечами. В разные периоды "ангелами" бренда были модели Хайди Клум, Миранда Керр, Адриана Лима и другие.