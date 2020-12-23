Бульвар Шоубиз
 
23 декабря, 2020
 
Новости

Видео длиной в 178 дней. Клип группы Twenty One Pilots попал в Книгу рекордов Гиннесса

Американская группа Twenty One Pilots предложила поклонникам прислать свои ролики, пообещав присоединить их к клипу на песню Level оf Concern. В итоге музыканты получили более 162 тыс. видеофайлов, которые в режиме реального времени присоединялись к клипу в течение 178 дней.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Один из музыкантов случайно прервал трансляцию клипа, который длился 178 дней
Один из музыкантов случайно прервал трансляцию клипа, который длился 178 дней
Фото: ЕРА

Клип американской группы Twenty One Pilots на песню Level оf Concern попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный музыкальный ролик. Об этом музыканты сообщили 19 декабря на официальной странице коллектива в Twitter.

Как сообщает издание World News Era, презентация социально-дистанцированного клипа состоялась летом 2020 года и длилась в течение 178 дней, или 4264 часа 10 минут и 25 секунд. Она состояла из фрагментов, которые музыкантам присылали их поклонники. Сообщается, что музыканты получили более 162 тыс. файлов от фанов, присоединяя их к видеоработе с помощью специального приложения каждые три минуты.

По словам музыкантов, видео могло бы транслироваться дальше, но один из участников группы случайно прервал показ.

Предыдущий рекорд принадлежит американскому рэперу Фаррелу Уильямсу с песней Happy, которая длилась 24 часа.

Теги: Книга рекордов Гиннесса, рекорд, клип, видеоклип, Фаррелл Уильямс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Жванецкий, Виктюк, Гафт, Джигарханян, Марадона, Коннери, Дуглас и другие знаменитости, умершие в 2020-м. Список
  Жванецкий, Виктюк, Гафт, Джигарханян, Марадона, Коннери, Дуглас и другие знаменитости, умершие в 2020-м. Список
Наталия ДВАЛИ
Замана: За апрель – август 2014 года в АТО сбито 11 самолетов и семь вертолетов. Погибли люди. И ни одного производства за эти потери нет
Замана: За апрель – август 2014 года в АТО сбито 11 самолетов и семь вертолетов. Погибли люди. И ни одного производства за эти потери нет
  Британский бизнесмен Мюррей: Центр Европы – не Париж, не Лондон, не Берлин. Киев должен стать центром. Подтолкните Украину вперед
  Британский бизнесмен Мюррей: Центр Европы – не Париж, не Лондон, не Берлин. Киев должен стать центром. Подтолкните Украину вперед
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Он ее безумно любил". Друг Кернеса рассказал об 11-летней дочери покойного мэра
"Он ее безумно любил". Друг Кернеса рассказал об 11-летней дочери покойного мэра
Видео длиной в 178 дней. Клип группы Twenty One Pilots попал в Книгу рекордов Гиннесса
Видео длиной в 178 дней. Клип группы Twenty One Pilots попал в Книгу рекордов Гиннесса
Звезда сериала "Сваты" Кошмал обнародовала свадебное фото
Звезда сериала "Сваты" Кошмал обнародовала свадебное фото
"Это его жизнь". Сын Павлика прокомментировал его брак с Репяховой
"Это его жизнь". Сын Павлика прокомментировал его брак с Репяховой
"Семечки с безалкогольным пивом". Вегетарианка Maruv рассказала о своем новогоднем меню
"Семечки с безалкогольным пивом". Вегетарианка Maruv рассказала о своем новогоднем меню
  Королева набросилась на Баскова, назвавшего ее разведенкой. Видео
  Королева набросилась на Баскова, назвавшего ее разведенкой. Видео
Сериал "Корона" и книга Мортона напомнили зрителям о признании принцессы Дианы в попытке самоубийства во время первой беременности
Сериал "Корона" и книга Мортона напомнили зрителям о признании принцессы Дианы в попытке самоубийства во время первой беременности
"Красиво". Высоцкая показала свою новогоднюю елку
"Красиво". Высоцкая показала свою новогоднюю елку
10 рецептов салата "Оливье" к новогоднему столу
10 рецептов салата "Оливье" к новогоднему столу
"Если речь шла о кино, все знали, что главные роли сыграют пацаны из Питера или Москвы". Цимбалюк показал себя 20-летнего и рассказал, как пробивался в актеры
"Если речь шла о кино, все знали, что главные роли сыграют пацаны из Питера или Москвы". Цимбалюк показал себя 20-летнего и рассказал, как пробивался в актеры
Остапчук заявил, что в следующем году хочет снова стать отцом
Остапчук заявил, что в следующем году хочет снова стать отцом
Никитюк показала, как украсила свой дом к Новому году и Рождеству
Никитюк показала, как украсила свой дом к Новому году и Рождеству
"Мою самооценку никто не задевал". Асмус рассказала о причинах развода с Харламовым
"Мою самооценку никто не задевал". Асмус рассказала о причинах развода с Харламовым
"Профиль один в один". В Instagram заметили, что десятилетняя дочь Богомолова как две капли воды похожа на отца
"Профиль один в один". В Instagram заметили, что десятилетняя дочь Богомолова как две капли воды похожа на отца
"Если человек живет у меня дома и не покупает жрать – кто это?" Блогер Покрещук, увеличившая скулы, прокомментировала личную жизнь
"Если человек живет у меня дома и не покупает жрать – кто это?" Блогер Покрещук, увеличившая скулы, прокомментировала личную жизнь
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS