Гринт попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как завел страницу в Instagram

Британскому актера Руперту Гринту удалось установить рекорд и попасть на страницы Книги рекордов Гиннесса благодаря своим подписчикам.

Британский актер Руперт Гринт попал в Книгу рекордов Гиннесса, получив первый миллион подписчиков на свою страницу в Instagram за рекордные 4.01. Об этом сообщается на сайте проекта.

"Меньше всего времени для получения миллиона подписчиков в Instagram понадобилось Руперту Гринту 10 ноября 2020 года", – говорится в публикации.

Актер пока не прокомментировал установленный им рекорд. Сейчас на него подписано 3,4 млн человек, а на странице появились две новые публикации.

Ранее первенство по скорости набора первого миллиона подписчиков принадлежало 94-летнему британскому телеведущему Дэвиду Аттенборо. На его страницу, которую он завел в сентябре 2020 года, первый миллион фолловеров подписался за 4.44.

Гринт завел страницу в Instagram 10 ноября, разместив на ней совместное фото с шестимесячной дочерью.

"Привет, Instagram! Я опоздал всего на 10 лет, но вот я здесь", – подписал он свой первый пост.

Гринт приобрел популярность после того, как исполнил одну из главных ролей в фильмах о Гарри Поттере, воплотив на экране образ рыжеволосого волшебника Рона Уизли, друга Поттера.

В мае 2020 года актер стал отцом – 28-летняя актриса Джорджия Грум, с которой он состоит в романтических отношениях, родила ему дочь.