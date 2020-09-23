Винокур в солдатской каске рассказал, как победить вирусы

72-летний российский артист Владимир Винокур позировал в солдатской каске с ироничной надписью, призвав фолловеров улыбаться.

72-летний российский юморист Владимир Винокур 23 сентября в Instagram разместил снимок, на котором запечатлен в солдатской каске с ироничной надписью "Не ссы, прорвемся".

"Мы победим любой вирус! Только улыбайтесь, друзья!" – подписал он фото.

Владимир Винокур родился в 1948 году в Курске.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 сентября коронавирусом в мире заразилось около 31,6 млн человек, из которых более 970 тыс. умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

В России COVID-19 диагностировали у более чем 1,1 млн человек, из которых почти 20 тыс. умерли.