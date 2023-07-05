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06 июля, 2023
 
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Вишни на зиму в шоколадном ликере. Рецепт с точными пропорциями сахара, ягод и водки

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В каждую банку с вишнями добавьте по 2 ст. л. водки
В каждую банку с вишнями добавьте по 2 ст. л. водки
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит на своем канале в YouTube разместила видео, в котором рассказала, как приготовить на зиму вишни в шоколадном ликере с добавлением какао и водки.

Продукты на три банки объемом 0,5 л

  • 2 кг вишен; 
  • 400 г сахара; 
  • 40 г какао; 
  • 6 ст. л. водки.

Приготовление

  1. Вишни почистите от косточек. 
  2. Смешайте сахар и какао. 
  3. В миску сложите послойно вишни, пересыпая каждый слой сахаром с какао. Накройте крышкой и оставьте на три часа при комнатной температуре. 
  4. Спустя время тщательно перемешайте и поставьте варить на среднем огне до момента, пока не растворится сахар. Доводить до кипения не нужно. 
  5. Вишни переложите в сухие нестерилизованные банки. В конце в каждую банку добавьте 2 ст. л. водки. 
  6. Залейте банки до самых краев соком, в котором варились вишни. 
  7. Накройте банки чистыми крышками и поставьте стерилизоваться на 15 минут после закипания воды. 
  8. Стерилизованные банки герметично закройте крышками. Переверните банки вверх дном. Закутывать их не нужно. 
ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: рецепт, вишни, варенье, ликер
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