  Вишни на зиму в шоколадном ликере. Рецепт с точными пропорциями сахара, ягод и водки

Продукты на три банки объемом 0,5 л
- 2 кг вишен;
- 400 г сахара;
- 40 г какао;
- 6 ст. л. водки.
Приготовление
- Вишни почистите от косточек.
- Смешайте сахар и какао.
- В миску сложите послойно вишни, пересыпая каждый слой сахаром с какао. Накройте крышкой и оставьте на три часа при комнатной температуре.
- Спустя время тщательно перемешайте и поставьте варить на среднем огне до момента, пока не растворится сахар. Доводить до кипения не нужно.
- Вишни переложите в сухие нестерилизованные банки. В конце в каждую банку добавьте 2 ст. л. водки.
- Залейте банки до самых краев соком, в котором варились вишни.
- Накройте банки чистыми крышками и поставьте стерилизоваться на 15 минут после закипания воды.
- Стерилизованные банки герметично закройте крышками. Переверните банки вверх дном. Закутывать их не нужно.
ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube