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27 октября, 2022
 
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Витас напал на российского чиновника и может сесть на два года

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Витас распылил в лицо сопернику газовый баллончик
Витас распылил в лицо сопернику газовый баллончик
Фото: virasroom / Instagram

Конфликт российского артиста украинского происхождения и чиновника произошел несколько дней назад в московском караоке-клубе. Артист распылил в лицо сопернику газовый баллончик, пишет 27 октября Telegram-канал КК.

До сих пор неясно, что не поделили Витас и сотрудник министерства труда.

Участников конфликта пришлось разнимать охране.

Витас быстро уехал, а чиновник отправился в травмпункт, где у него диагностировали химический ожог глаз, сообщает Telegram-канал.

Пострадавший написал заявление в полицию. В отношении Витаса возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Контекст:

Витас (Виталий Грачев) Грачев родился 1979 года в Даугавпилсе (Латвия). Вскоре его родители переехали в Одессу (Украина). После девятого класса Грачев перебрался в Москву (Россия). Сольную карьеру на российской эстраде певец начал в 2000 году. 

Мать певца Лилия Грачева умерла в 2001 году. 

Грачев женат на Светлане Гранковской. Пара воспитывает двоих детей – дочь Аллу (2008) и сына Максима (2015). 

Теги: Москва, тюрьма, конфликт, Витас
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