Витас напал на российского чиновника и может сесть на два года

До сих пор неясно, что не поделили Витас и сотрудник министерства труда.
Участников конфликта пришлось разнимать охране.
Витас быстро уехал, а чиновник отправился в травмпункт, где у него диагностировали химический ожог глаз, сообщает Telegram-канал.
Пострадавший написал заявление в полицию. В отношении Витаса возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет тюрьмы.
Витас (Виталий Грачев) Грачев родился 1979 года в Даугавпилсе (Латвия). Вскоре его родители переехали в Одессу (Украина). После девятого класса Грачев перебрался в Москву (Россия). Сольную карьеру на российской эстраде певец начал в 2000 году.
Мать певца Лилия Грачева умерла в 2001 году.
Грачев женат на Светлане Гранковской. Пара воспитывает двоих детей – дочь Аллу (2008) и сына Максима (2015).