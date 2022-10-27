Витас напал на российского чиновника и может сесть на два года

До сих пор неясно, что не поделили Витас и сотрудник министерства труда.

Участников конфликта пришлось разнимать охране.

Витас быстро уехал, а чиновник отправился в травмпункт, где у него диагностировали химический ожог глаз, сообщает Telegram-канал.

Пострадавший написал заявление в полицию. В отношении Витаса возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет тюрьмы.