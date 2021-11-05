"Вкусный пирог". 48-летняя супермодель Хайди Клум снялась в постели без трусов

"Ой! Мой! Вкусный пирог", – подписала пост модель.

Фото Клум меньше чем за сутки набрало больше 154 тыс. лайков. Под снимком нет ни одного комментария, поскольку модель отключила эту функцию в своем аккаунте.

Контекст:

Хайди Клум родилась 1 июня 1973 года в Германии. В 18 лет победила в популярном немецком телешоу и подписала контракт с модельным агентством на $300 тыс. В 1993 году Клум переехала в США.

Всемирная известность пришла к ней в 1998 году, когда ее фото в купальнике было напечатано на обложке американского журнала Sports Illustrated, чей тираж достигает в США 20 млн. Кроме того, Клум стала одной из ведущих моделей брэнда нижнего белья Victoria's Secret. В 2008 году она вошла в список 15-ти богатейших моделей в мире по данным Forbes.

Клум замужем третий раз. Нынешний супруг модели – немецкий музыкант Том Каулитц. От второго брака с темнокожим британским исполнителем Силом у модели трое детей: сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006), и дочь Лу Сулола Сэмюэль (2009).

Еще одна дочь – Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) – родилась от бизнесмена Флавио Бриаторе, с которым Клум рассталась во время беременности. Второй муж модели Сил усыновил ее, когда пара была вместе.