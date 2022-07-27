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27 июля, 2022
 
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Влада Литовченко сообщила, что ее 22-летняя дочь подписала контракт с Rockefeller Philanthropy Advisors и будет работать в США

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Литовченко мать двух дочерей
Литовченко – мать двух дочерей
Фото: Влада Литовченко / Facebook

Победительница конкурса "Мисс Украина 1995", директор Вышгородского заповедника Влада Литовченко на своей странице в Facebook сообщила, что ее 22-летняя дочь Кристина Литовченко окончила Fordham University и The City University of New York в США.

По словам Влады Литовченко, ее дочь подписала контракт и теперь будет работать в некоммерческой организации Rockefeller Philanthropy Advisors, которая управляет пожертвованиями.

Она не уточнила, какую должность получила ее 22-летняя дочь. 

https://www.facebook.com/VladaLytovchenko/posts/pfbid0cNVucTP8N49KvEYGLVDYFoPFj2WhEA3MjZ5EmN19WRG9uXL7xFDkqgcJLmW36B8Pl


Контекст:

Кристина (1999) – младшая дочь Влады Литовченко. У Кристины есть старшая сестра Маргарита (1989). Их отец – украинский бизнесмен Игорь Литовченко. Влада и Игорь Литовченко расстались в 2004 году. 

С 2007-го по 2012 год Литовченко была замужем за бизнесменом Сергеем Прокаевым.

Теги: Игорь Литовченко, дети, Влада Литовченко, работа
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