Влада Литовченко сообщила, что ее 22-летняя дочь подписала контракт с Rockefeller Philanthropy Advisors и будет работать в США

По словам Влады Литовченко, ее дочь подписала контракт и теперь будет работать в некоммерческой организации Rockefeller Philanthropy Advisors, которая управляет пожертвованиями.
Она не уточнила, какую должность получила ее 22-летняя дочь.
Кристина (1999) – младшая дочь Влады Литовченко. У Кристины есть старшая сестра Маргарита (1989). Их отец – украинский бизнесмен Игорь Литовченко. Влада и Игорь Литовченко расстались в 2004 году.
С 2007-го по 2012 год Литовченко была замужем за бизнесменом Сергеем Прокаевым.