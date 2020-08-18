  Внучка украинского экс-премьера Маша Фокина впервые показала сына

Певица Маша Фокина, внучка экс-премьер-министра Украины Витольда Фокина, 18 августа впервые обнародовала в Instagram фото своего сына.
"Знакомьтесь – мой сын Гэбриэл. Любовь всей моей жизни!" – подписала она фото.
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Знакомьтесь))) Мои * сын, Гэбриэл Любовь, всеи * моеи * жизни! P.S. Но я не буду писать на главной странице, что я мама ангелочка
В марте 2018 года Фокина получила предложение выйти замуж от своего избранника Геннадия Шпилера.
В июне 2020 года в интервью передаче "Світське життя" на канале "1+1" Фокина рассказала, что их со Шпилером сыну исполнилось полтора года.