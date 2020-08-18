  Внучка украинского экс-премьера Маша Фокина впервые показала сына

Внучка экс-премьер-министра Украины Витольда Фокина, певица Маша Фокина разместила в сети снимок, на котором запечатлен ее сын Гэбриэл.

Фокина родила сына в браке с бизнесменом Шпилером Фото: mashafokina / Instagram

Певица Маша Фокина, внучка экс-премьер-министра Украины Витольда Фокина, 18 августа впервые обнародовала в Instagram фото своего сына.

"Знакомьтесь – мой сын Гэбриэл. Любовь всей моей жизни!" – подписала она фото.

В марте 2018 года Фокина получила предложение выйти замуж от своего избранника Геннадия Шпилера.

В июне 2020 года в интервью передаче "Світське життя" на канале "1+1" Фокина рассказала, что их со Шпилером сыну исполнилось полтора года.

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