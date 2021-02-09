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09 февраля, 2021
 
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Внучка Ющенко показала бойфренда

Внучка третьего украинского президента Виктора Ющенко Доменика Ющенко, исполнившая во время слепых прослушиваний на шоу "Голос країни" на "1+1" песню украинской группы Kazka "Плакала", призналась, что конкурсную композицию помог выбрать ее бойфренд.

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Доменика Ющенко спела на слепых прослушиваниях "Голосу країни" песню "Плакала"
Доменика Ющенко спела на слепых прослушиваниях "Голосу країни" песню "Плакала"
Фото: domenika_yushchenko / Instagram

Внучка третьего украинского президента Виктора Ющенко Доменика Ющенко пришла на интервью ТСН, которое 7 февраля вышло в эфире "1+1", вместе семьей и своим бойфрендом Владиславом.

Она призналась, что песню "Плакала" украинской группы Kazka для слепых прослушиваний на шоу "Голос країни" ей помог выбрать Владислав.

"Это была наша любимая песня", – объяснил он свое решение.

Доменика Ющенко не назвала фамилию своего избранника.

Внучка Ющенко со своим бойфрендом. Скриншот: ТСН / YouTube
Внучка Ющенко со своим бойфрендом. Скриншот: ТСН / YouTube

Доменика Ющенко родилась в 2001 году. Ее мать – дочь Виктора Ющенко Виталина Ющенко, а отец – гражданский супруг дочери экс-президента Михаил Гончар.

В феврале 2021 года внучка Ющенко стала участницей слепых прослушиваний шоу "Голос Країни". Во время ее выступления никто из тренеров проекта не повернулся к вокалистке.

Премьера 11-го сезона шоу "Голос країни" состоялась 24 января. Тренерами проекта являются певицы Тина Кароль и Dorofeeva (Надя Дорофеева) и певцы Олег Винник и Monatik (Дмитрий Монатик).

Теги: Виктор Ющенко, семья, Доменика Ющенко
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