Внучка Ющенко показала бойфренда

Внучка третьего украинского президента Виктора Ющенко Доменика Ющенко пришла на интервью ТСН, которое 7 февраля вышло в эфире "1+1", вместе семьей и своим бойфрендом Владиславом.
Она призналась, что песню "Плакала" украинской группы Kazka для слепых прослушиваний на шоу "Голос країни" ей помог выбрать Владислав.
"Это была наша любимая песня", – объяснил он свое решение.
Доменика Ющенко не назвала фамилию своего избранника.
Доменика Ющенко родилась в 2001 году. Ее мать – дочь Виктора Ющенко Виталина Ющенко, а отец – гражданский супруг дочери экс-президента Михаил Гончар.
В феврале 2021 года внучка Ющенко стала участницей слепых прослушиваний шоу "Голос Країни". Во время ее выступления никто из тренеров проекта не повернулся к вокалистке.
Премьера 11-го сезона шоу "Голос країни" состоялась 24 января. Тренерами проекта являются певицы Тина Кароль и Dorofeeva (Надя Дорофеева) и певцы Олег Винник и Monatik (Дмитрий Монатик).