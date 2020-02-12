Внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс сообщил о разводе после 12 лет брака

Питер Филлипс – старший внук королевы Великобритании Елизаветы II – и его жена Отем Филлипс приняли решение о расторжении брака.

Отем и Питер Филлипс заявили, что после развода намерены сохранить дружеские отношения Фото: ЕРА

Старший внук королевы Великобритании Елизаветы II, 42-летний Питер Филлипс и его жена, 41-летняя канадка Отем Филлипс сообщили о разводе. Заявление супругов о расторжении брака обнародовано 10 февраля представителем пары, сообщает издание Town & Country.

В официальном сообщении супругов говорится, что после развода они "останутся друзьями" и продолжат совместно воспитывать дочерей – Саванну и Айлу. При этом таблоид Daily Mail не исключает возможности, что после завершения бракоразводного процесса Отем намерена переехать с детьми к себе на родину – в Канаду.

Филлипсы заявили, что приняли решение о разводе задолго до его обнародования. "Сообщив королеве и членам своих семей, Питер и Отем обоюдно решили развестись", – говорится в обращении.

The Sun, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщает, что вопреки официальной версии инициатором развода является Отем Филлипс, а ее предложение развестись стало для Питера "шоком".

Таблоид также отмечает, что официальное заявление пары о расторжении брака совпало с возвращением королевы Елизаветы II из Сандрингема, где она проводила зимние каникулы.

Town & Country пишет, что изначально пара не собиралась афишировать развод, так как "супруги не являются старшими членами королевской семьи", но сделать это их вынудили слухи.

Издание подчеркивает, что это не первый развод в королевской семье. Трое детей королевы Елизаветы II проходили через расторжение брака, в том числе и мать Питера – принцесса Анна.

В 1992 году дочь Елизаветы II рассталась с отцом Питера – капитаном Марком Филлипсом. Бракоразводный процесс длился четыре года. Town & Country предполагает, что "личный опыт позволил принцессе Анне отнестись к разводу сына с пониманием".

Филлипс, двоюродный брат герцога Кембриджского Уильяма и герцога Сассекского Гарри, занимает 15-е место в очереди на королевский престол. В 2008 году Питер женился на канадке Отем Келли спустя пять лет с момента знакомства. Фотографии со свадьбы Филлипсы продали британскому журналу Hello! за $834 тыс. В браке у супругов родилось две дочери – Саванна (девять лет) и Исла (семь лет).

В январе 2020 года старший внук королевы Питер Филлипс оказался в эпицентре скандала, снявшись в рекламе китайского молока.