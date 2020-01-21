Старший внук Елизаветы II снялся в рекламе молока

На китайском канале Dragon Television появилась реклама молока Bright Dairies, в которой снялся старший внук королевы Великобритании Питер Филлипс. Как пишет The Daily Mail, за участие в съемках он получил "десятки тысяч фунтов".

Старший внук королевы Великобритании Елизаветы II 42-летний Питер Филлипс снялся в рекламе молока Jersey Fresh Milk, которое выпускает компания Bright Dairies из Шанхая (Китай). Об этом 20 января сообщил британский таблоид The Daily Mail.

В 30-секундном ролике сын принцессы Анны – единственной дочери королевы Елизаветы II – позирует в замке Longleat House со стаканом молока в руках.

Рекламодатель также опубликовал два постера с изображением Филлипса, подписи на которых подчеркивают его родственные связи с британской королевской семьей, и видео о том, как проходили съемки рекламы.

Гонорар Филлипса составил "десятки тысяч фунтов", пишет The Daily Mail. От комментариев изданию старший внук королевы отказался.

Филлипс, двоюродный брат герцога Кембриджского Уильяма и герцога Сассекского Гарри, занимает 15-е место в очереди на королевский престол.

Как отмечает издание, интерес к Филлипсу объясняется недавним заявлением принца Гарри и его жена Меган об отречении от королевских привилегий, чтобы "стать финансово независимыми". Сын принцессы Анны никогда не пользовался титулом "Его королевское величество" и не содержался за счет государственных средств, однако уже оказывался в центре внимания из-за своих заработков. Так, в 2008 году он продал свои свадебные фотографии британскому журналу HELLO! за $834 тыс. В 2017 году, сообщала “Русская служба BBC”, Филлипс фигурировал в коррупционном скандале: возглавляемая им компания без участия в тендере получила $900 тыс. на проведение благотворительного приема в честь 90-летия Елизаветы II.