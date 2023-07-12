Во Франции скончался писатель Милан Кундера – автор романа "Невыносимая легкость бытия"

Новость о смерти Кундеры также опубликовал чешский сайт Novinky.cz. Причини смерти в публикации не называются.

Контекст:

Кундера родился в 1929 году в Брно. Первые книги опубликовал в 1950-х годах Среди наиболее известных его романов – "Невыносимая легкость бытия" и "Книги смеха и забвения". В молодости состоял в Компартии Чехословакии, из которой был исключен за антипартийную деятельность.

С 1975 года Кундера живет во Франции, в 1981-м он получил гражданство этой страны.

После лишения чешского гражданства писатель только несколько раз посещал Чехию. Он вел замкнутый образ жизни и практически не давал интервью.

В конце 2019 года писатель принял чешское гражданство, которого лишился в 1979 году.