Мемуары Спирс доступны к предпродаже. Певица изображена на обложке книги, "написанной с удивительной искренностью и юмором", топлес

Артистка также показала обложку будущей книги, на которой размещено ее черно-белое фото топлес.

Мемуары Спирс уже доступны к предзаказу.

"В июне 2021 года весь мир слушал, как Спирс выступала в суде. Это изменило ход ее жизни и жизни бесчисленного множества других людей. Книга впервые раскрывает ее невероятное путешествие и силу. Написанная с удивительной искренностью и юмором, новаторская книга Спирс проливает свет на непреходящую силу музыки и любви – и на важность того, что женщина наконец рассказывает свою собственную историю на своих условиях", – говорится на сайте.

Контекст:

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса обязал Спирс пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008 года по сентябрь 2021-го Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

23 июня 2021 года в Лос-Анджелесе состоялось судебное заседание, на котором Спирс рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.

29 сентября судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.