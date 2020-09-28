Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно

38-летняя российская модель Наталья Водянова 19 сентября официально стала супругой сына французского миллиардера Бернара Арно – 43-летнего Антуана Арно.

До брака Водянова родила Арно двух сыновей Фото: natasupernova / Instagram

38-летняя российская модель Наталья Водянова 27 сентября в Instagram разместила совместное фото с мужем французским бизнесменом Антуаном Арно.

На фото супруги запечатлены сидящими на диване, возле которого застелен ковер.

"Мистер и миссис", – подписала фото модель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Mr&Mrs Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 27 Сен 2020 в 1:28 PDT

Водянова и Арно состоят в отношениях с 2011 года. В начале 2020 года Арно сделал матери своих сыновей предложение.

19 сентября Водянова вышла за Арно замуж. У пары есть двое общих детей – Максим (2014) и Роман (2016).

У Водяновой также есть трое детей от брака с британским аристократом Джастином Портманом – Лукас Александр (2001), Нева (2006) и Виктор (2007).

Антуан Арно – сын президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно. По версии журнала Forbes, его состояние оценивается в более чем $113 млрд. Супруг Водяновой занимает в компании отца несколько руководящих должностей.