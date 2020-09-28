Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно

38-летняя российская модель Наталья Водянова 27 сентября в Instagram разместила совместное фото с мужем французским бизнесменом Антуаном Арно.
На фото супруги запечатлены сидящими на диване, возле которого застелен ковер.
"Мистер и миссис", – подписала фото модель.
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Водянова и Арно состоят в отношениях с 2011 года. В начале 2020 года Арно сделал матери своих сыновей предложение.
19 сентября Водянова вышла за Арно замуж. У пары есть двое общих детей – Максим (2014) и Роман (2016).
У Водяновой также есть трое детей от брака с британским аристократом Джастином Портманом – Лукас Александр (2001), Нева (2006) и Виктор (2007).
Антуан Арно – сын президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно. По версии журнала Forbes, его состояние оценивается в более чем $113 млрд. Супруг Водяновой занимает в компании отца несколько руководящих должностей.