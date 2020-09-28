Бульвар Шоубиз
 
28 сентября, 2020
 
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Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно

38-летняя российская модель Наталья Водянова 19 сентября официально стала супругой сына французского миллиардера Бернара Арно – 43-летнего Антуана Арно.

До брака Водянова родила Арно двух сыновей
До брака Водянова родила Арно двух сыновей
Фото: natasupernova / Instagram

38-летняя российская модель Наталья Водянова 27 сентября в Instagram разместила совместное фото с мужем французским бизнесменом Антуаном Арно.

На фото супруги запечатлены сидящими на диване, возле которого застелен ковер. 

"Мистер и миссис", – подписала фото модель. 

Водянова и Арно состоят в отношениях с 2011 года. В начале 2020 года Арно сделал матери своих сыновей предложение

19 сентября Водянова вышла за Арно замужУ пары есть двое общих детей – Максим (2014) и Роман (2016)

У Водяновой также есть трое детей от брака с британским аристократом Джастином Портманом  – Лукас Александр (2001), Нева (2006) и Виктор (2007).  

Антуан Арно – сын президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно. По версии журнала Forbes, его состояние оценивается в более чем $113 млрд. Супруг Водяновой занимает в компании отца несколько руководящих должностей. 

Теги: свадьба, Наталья Водянова
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