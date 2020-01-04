Водянова заявила, что официально выйдет замуж в 2020 году

Российская модель Наталья Водянова опубликовала в Instagram фото с гражданским мужем, французским бизнесменом Антуаном Арно.
"Этот год был красивым и очень запоминающимся. В 2020-м мы приблизимся к обручению. Не могу дождаться, чтобы отпраздновать следующий год с нашим любимым Антуаном Арно!" – написала она и продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.
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This year has been beautiful and very memorable * 2020 here we come * ♥ * Can’t wait to celebrate next year with our loved ones @antoinearnault *
Водянова родила гражданскому супругу, бизнесмену Антуану Арно сына Романа 4 июня 2016 года. Это второй общий ребенок пары. У них также есть четырехлетний сын Максим Арно.
17-летний сын Лукас Александр Портман, двенадцатилетняя дочь Нева Портман, одиннадцатитилетний сын Виктор Портман – дети Водяновой от брака с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом.
28 февраля 2020 года Водянова отпразднует свое 38-летие.