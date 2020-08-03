  "Волосы цвета льна". Сестра Королевой певица Руся презентовала клип, снятый в 90-е годы

По словам известной в 90-е годы певицы Руси (Ирины Осауленко), которая является старшей сестрой российской артистки украинского происхождения Наташи Королевой, клип на песню "Волосы цвета льна" был снят в 1998 году в Торонто, но все это время считался утерянным.

Известная в 90-е годы певица Руся (Ирина Осауленко), которая является старшей сестрой российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой, обнародовала в сети клип на песню "Волосы цвета льна", который был снят в 1998 году в Торонто (Канада).

По словам Осауленко, все эти годы она была уверена, что видео потерялось, но несколько недель назад режиссер ролика Анатолий Семенов нашел его и переслал певице.

"Песня была написана в 1991 году и вошла в альбом "Маленькое счастье". В связи с событиями 1991 года (распад СССР. – "ГОРДОН") виниловая пластинка так никогда и не вышла. Видео тоже было недоступным все эти годы. Так что сегодня маленькая премьера!" – написала Осауленко.

По словам певицы, спустя семь лет аудиоверсия песни также перезаписана, так как первый вариант записи потерялся.

ВИДЕО

Видео: Руся / YouTube

Ирина Осауленко (Порывай) родилась в 1968 году в Киеве. Первые концерты Ирины Порывай, которая выступала под псевдонимом Руся, состоялись во Львове в октябре 1989 года.

Ирина замужем за продюсером Константином Осауленко. В браке экс-певица родила троих детей. Старший сын Ирины умер в возрасте 11 лет 21 год назад,

В настоящее время сестра Королевой живет в США. 9 июня певице исполнилось 52 года.